BMW : Promet une 'offensive technologique' ces prochains mois

(CercleFinance.com) - Le groupe BMW assure être entré en 2021 avec des objectifs ambitieux de croissance et de rentabilité et annonce 'une vaste offensive technologique dans les mois à venir', avec une nouvelle génération de modèles.



'Nous visons à revenir le plus rapidement possible aux niveaux d'avant crise - et à aller encore plus loin', assure Oliver Zipse, président du conseil d'administration de BMW AG.



Dans le cadre de cette stratégie, le constructeur annonce le lancement du système d'exploitation BMW 8 cette année, présenté comme 'le système de traitement de données embarqué le plus puissant jamais développé par le groupe BMW.'



Par ailleurs, BMW indique qu'une douzaine de modèles entièrement électriques seront proposés d'ici 2023. La nouvelle i4 sera ainsi lancée trois mois avant la date prévue, annonce le constructeur qui évoque aussi la sortie de la nouvelle iX. Ces deux modèles 'marqueront le début de l'offensive technologique du groupe', affirme BMW.



Le groupe BMW assure qu'il disposera d'au moins un modèle entièrement électrique sur la route dans près de 90% de ses segments de marché actuels d'ici 2023.



Selon le constructeur, les livraisons de modèles entièrement électriques vont augmenter de plus de 50% chaque année et d'ici la fin de 2025, la BMW Group aura livré environ deux millions de véhicules entièrement électriques.



Enfin, à partir de 2025, BMW entend développer la 'Neue Klasse', soit 'la haute technologie sur quatre rouespour les clients désireux de découvrir dans cinq ans à peine ce que ressentira la mobilité en 2030 ', assure Oliver Zipse, évoquant 'une expérience utilisateur totalement inédite, jamais vue auparavant dans les véhicules de série'.



Dans ce contexte, le groupe anticipe 'une solide augmentation des livraisons' et table sur une marge EBIT du segment automobile entre 6 et 8% pour l'ensemble de l'année 2021.



