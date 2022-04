BMW : Prise de participation dans Bcomp

(CercleFinance.com) - BMW annonce renforcer son implication dans le domaine de la fabrication durable et économe en prenant une participation dans Bcomp, une entreprise suisse qui fabrique des composites hautes performances à base de fibres naturelles. L'investissement a été réalisé via BMW i Ventures, la société de capital-risque du constructeur allemand.



Dans le même temps, les deux sociétés renforcent également leur partenariat côté sport automobile, Bcomp étant désormais partenaire officiel de BMW M Motorsport avec la nouvelle voiture de course BMW M4 GT4.



De plus, BMW Group Research et Bcomp mettent également en place une collaboration de développement dans le but d'utiliser une plus grande proportion de matières premières renouvelables pour les composants des futurs modèles de véhicules.



