BMW : Prévisions annuelles relevés, mais le titre recule

(CercleFinance.com) - BMW a relevé mardi ses prévisions pour l'exercice 2023 dans le sillage d'une performance opérationnelle décrite comme 'solide' sur les six premiers mois de l'année.



Dans un communiqué, le constructeur automobile allemand dit prévoir une poursuite de sa dynamique 'positive' lors de la seconde moitié de l'année au vu de la robustesse de son carnet de commandes et de l'amélioration de la production de véhicules haut de gamme.



Le groupe bavarois indique désormais anticiper une croissance 'solide' de ses livraisons d'automobiles cette année, à comparer avec une 'légère' croissance prévue jusqu'ici.



La marge opérationnelle (Ebit) de sa division automobile est quant à elle attendue entre 9% et 10,5% en 2023, au lieu de 8% à 10% précédemment.



Dans son communiqué, BMW prévient toutefois que la remontée des coûts en provenance de ses fournisseurs, due aux tensions inflationnistes et aux difficultés d'approvisionnement, devrait continuer de pénaliser ses comptes au second semestre.



Sur le deuxième trimestre, la marge opérationnelle (Ebit) de sa division auto est ainsi ressortie à 9,2%, un niveau inférieur à celle de l'ensemble du premier semestre (10,6%).



A la Bourse de Francfort, le titre du constructeur allemand perdait 3% dans les premiers échanges après ces déclarations, alors que le DAX cédait 0,5% et que l'indice sectoriel européen reculait de 0,6%.



