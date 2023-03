BMW : Présente les trois nouvelles BMW X en Floride

(CercleFinance.com) - La nouvelle édition des modèles BMW X et les variantes hautes performances du segment des Sports Activity Vehicle et Sports Activity Coupé de luxe font, aujourd'hui, leur première apparition publique au Concours d'Elégance 2023 en Floride.



Produits à l'usine de Spartanburg, les nouvelles BMW X5 et BMW X6, ainsi que la BMW X5 M Competition (consommation de carburant, combinée : 13,1 - 12,9 l/100 km) et BMW X6 M Competition (consommation de carburant en cycle mixte : 12,9 - 12,7 l/100 km), sont des modèles ' hautes performances au design et à la technologie largement améliorés ', décrit la société.



