BMW : Présente les nouvelles versions des X5 et X6

BMW présente des versions 'largement mises à jour' de la BMW X5 et de la BMW X6, avec des ajouts à leurs spécifications standard.



La nouvelle gamme comprend de nouveaux moteurs à combustion, un système hybride rechargeable de dernière génération pour la BMW X5 xDrive50e et une technologie hybride légère 48 V pour tous les autres modèles.



Ces deux modèles peuvent désormais être commandés avec au choix un moteur essence huit cylindres, un moteur essence six cylindres en ligne et un moteur diesel six cylindres en ligne, chacun issu de la dernière génération de moteurs.



Tous les moteurs sont désormais reliés à la toute nouvelle transmission Steptronic Sport à huit rapports, avec des palettes de changement de vitesse sur le volant.



Les nouveaux systèmes de conduite et de stationnement automatisés et le système de commande/commande iDrive entièrement numérique avec écran incurvé BMW basé sur le système d'exploitation BMW 8 sont également proposés, indique le constructeur.



