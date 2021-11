BMW : Poursuit son partenariat avec la WGA et le PGA Tour

(CercleFinance.com) - BMW, la Western Golf Association (WGA) et le PGA TOUR ont signé aujourd'hui une prolongation de cinq ans de leur partenariat.



BMW restera le sponsor du championnat, qui a été nommé Tournoi de l'année PGA TOUR à quatre reprises depuis sa première tenue en 2007, jusqu'en 2027.



' Au cours des 15 dernières années, nous avons travaillé avec nos partenaires du PGA TOUR et de la Western Golf Association pour accueillir les 70 meilleurs joueurs du monde lors de ce qui est devenu l'un des événements les meilleurs et les plus excitants du calendrier du golf ' a déclaré Sebastian Mackensen, président et chef de la direction de BMW en Amérique du Nord.



