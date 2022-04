BMW : Nouvelles capacités de production en Chine

(CercleFinance.com) - BMW annonce que l'extension de son usine de Shenyang, dans le district de Dadong (Chine), est achevée et que la production locale du BMW X5 à empattement allongé va pouvoir y débuter.



Jusqu'alors, le X5 n'avait été fabriqué que dans l'usine américaine de BMW Group, à Spartanburg. Propriété de la joint-venture BMW Brilliance Automotive Ltd (BBA), l'usine de Shenyang et son extension offrent désormais au constructeur une capacité de production supplémentaire à l'échelle mondiale.



'Malgré les défis des trois dernières années, ce projet de construction complexe a été achevé dans les délais. Nos sites de production chinois sont très importants pour BMW Group. L'année dernière, près d'un véhicule BMW Group sur trois livré dans le monde a été fabriqué à Shenyang', précise Milan Nedeljković, membre du conseil d'administration de BMW AG.



Outre le nouveau BMW X5, l'usine de Dadong produit déjà les BMW Série 5 et X3 pour le marché chinois. C'est également la seule usine à fabriquer la BMW iX3 entièrement électrique pour le marché mondial.





