BMW : Nouveaux accords pour la fourniture d'acier

Après des contrats initiaux avec des fournisseurs européens, le groupe BMW a maintenant conclu d'autres accords pour la fourniture d'acier à faible teneur en CO2 aux États-Unis et en Chine.



Pour la région des Amériques, des accords ont déjà été conclus avec les producteurs d'acier nationaux Steel Dynamics (SDI) et Big River Steel, une usine US Steel, pour utiliser des sources d'énergie renouvelables dans leur production d'acier locale.



En Chine, le groupe BMW a déjà signé un accord en août avec le sidérurgiste HBIS Group, qui approvisionnera les usines BMW Group de Shenyang en acier à faible teneur en CO2 à partir de 2023.



' L'acier est l'une des principales sources d'émissions de CO2 dans notre chaîne d'approvisionnement. C'est pourquoi nous réorganisons en profondeur notre portefeuille d'acier afin de pouvoir approvisionner notre réseau de production mondial avec plus d'un tiers d'acier à faible émission de CO2 à partir de 2026. Cela réduira l'empreinte carbone de notre chaîne d'approvisionnement de 900 000 tonnes par an ', a déclaré Joachim Post, membre du conseil d'administration de BMW AG responsable des achats et du réseau de fournisseurs.



