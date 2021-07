BMW : Nouveau record de ventes au 1er semestre 2021

(CercleFinance.com) - Avec un total de 1 339 080 véhicules BMW, MINI et Rolls-Royce (+39,1%) livrés aux clients, BMW Group a terminé le premier semestre 2021 avec un nouveau record de ventes.



Les ventes de BMW Group au premier semestre ont été nettement supérieures à celles de l'année d'avant-crise 2019, avec une augmentation de +7,1%.



Avec 153 267 unités vendues au premier semestre 2021, le groupe BMW a augmenté ses ventes de véhicules entièrement électriques et hybrides rechargeables de 148,5% en glissement annuel.



Les ventes de véhicules entièrement électriques ont augmenté de 183,9 % pour atteindre un total de 36 089 et les véhicules hybrides rechargeables de 139,4 % pour atteindre 117 178 unités.



