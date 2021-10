BMW : Nouveau dirigeant pour la filiale BMW M

(CercleFinance.com) - BMW annonce que Franciscus van Meel prendra la présidence du conseil d'administration de BMW M GmbH à compter du 1er novembre.



Il signera ainsi son retour à la tête de cette filiale du groupe spécialisée dans les véhicules de compétition, qu'il avait déjà dirigée entre 2015 et 2018.



Franciscus van Meel succédera à Markus Flasch qui, après trois ans à la tête de BMW M, rejoindra la division Global Vehicle Development.



Markus Flasch sera notamment responsable des lignes de production Rolls-Royce, BMW luxe et classe supérieure, ainsi que de la ligne de production BMW milieu de gamme.





