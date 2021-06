BMW : Nouveau directeur général chez idealworks

(CercleFinance.com) - Michael Alexander Schneider deviendra directeur général d'idealworks, le spin-off de BMW Group Logistics Innovations, à compter du 1er juin, a annoncé aujourd'hui le constructeur allemand.



Il complète ainsi l'équipe de direction de cette start-up technologique en pleine croissance, composée de Karin Korber (CFO), Markus Bauer (COO) et Jimmy Nassif (CTO).



Michael Alexander Schneider a précédemment travaillé dans les domaines de la stratégie d'entreprise, des fusions et acquisitions et des coopérations chez BMW AG.



Par le passé, il a aussi dirigé le développement commercial mondial de Rolls-Royce Motorcars Ltd. au Royaume-Uni avant de prendre la responsabilité opérationnelle de la région Asie-Pacifique, depuis Singapour.





