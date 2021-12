BMW : Nomme le futur directeur du site de Debrecen en Hongrie

(CercleFinance.com) - Le groupe BMW annonce avoir nommé Hans-Peter Kemser en tant que directeur de la future usine de Debrecen, en Hongrie. Il supervisera la construction de ce site à partir de janvier.



En charge de l'usine du groupe BMW à Leipzig depuis 2015, Hans-Peter Kemser sera remplacé à ce poste par Petra Peterhänsel qui gère jusqu'à présent les technologies Painted Body, c'est-à-dire les technologies d'atelier de presse, de carrosserie et de peinture, dans la plus grande usine européenne du groupe BMW, à Dingolfing.



' Hans-Peter Kemser est un expert absolu de la production et ses années d'expérience font de lui le choix idéal pour mettre en oeuvre avec succès la montée en puissance de l'usine de Debrecen ', a déclaré Milan Nedeljković, membre du conseil d'administration de BMW AG responsable de la production.



À partir de 2025, le site de Debrecen produira la Neue Klasse, qui sera résolument tournée vers les transmissions électriques.



