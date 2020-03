BMW : Nomination d'un nouveau responsable développement

(CercleFinance.com) - BMW a annoncé jeudi la nomination de Frank Weber, l'actuel responsable de la gamme Rolls-Royce et de la ligne de véhicules BMW de luxe, en tant que responsable en charge du pôle développement.



Il succédera à partir du 1er juillet à Klaus Fröhlich, sur le départ après avoir atteint l'âge de 60 ans.



Frank Weber, un ingénieur mécanique qui avait rejoint le constructeur en 2011, a notamment contribué au développement de modèles populaires tels que les berlines des séries 7 et 8 et les SUV X5 et X7.



