BMW : Mis à l'honneur pour sa stratégie environnementale

(CercleFinance.com) - Le groupe BMW indique avoir pris la première place de la catégorie 'Automobile' du Dow Jones Sustainability Indices World and Europe (DJSI).



Le groupe BMW est ainsi répertorié comme 'l'entreprise automobile la plus durable au monde'.



'Notre modèle commercial et notre durabilité sont pour nous indissociables ', a déclaré Oliver Zipse, président du conseil d'administration de BMW AG.



Le groupe assure avoir réduit la consommation d'énergie par véhicule produit de 40% et les émissions de CO2 d'environ 70% depuis 2006 sur son réseau de production international.



Tous les sites de production obtiennent leur électricité exclusivement à partir de sources renouvelables, affirme BMW.





