BMW : Les ventes de voitures ont chuté de 18% en Amérique

(CercleFinance.com) - BMW a annoncé qu'il avait vendu 18% de voitures en moins en Amérique du Nord en 2020 par rapport à 2019, malgré le fait que les quatre derniers mois de l'année se soient avérés 'particulièrement élevés'.



Le constructeur automobile allemand a déclaré qu'il avait terminé le quatrième trimestre en force, avec notamment deux mois de livraisons record.



'Malgré les défis posés par la pandémie mondiale actuelle, les ventes de la marque BMW aux États-Unis se sont considérablement améliorées au cours du second semestre de l'année - dont plusieurs mois exceptionnels - grâce à la réouverture du réseau de vente, au redémarrage de la production et à l'amélioration des niveaux de stocks', a déclaré le groupe.



Au total, BMW a vendu 107 299 voitures au cours des trois derniers mois de l'année, soit une baisse de 2% par rapport aux 109 661 voitures vendues au cours du trimestre correspondant de 2019, ce qui dépasse largement les attentes.



Cela a porté les ventes de voitures pour 2020 à 306 870 voitures, soit une baisse de 18% par rapport à 2019.



