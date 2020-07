BMW : Les ventes de Motorrad en hausse en juin

(CercleFinance.com) - Le groupe BMW annonce que sa division Motorrad a conclu le premier semestre 2020 'avec le meilleur résultat de ventes jamais enregistré pour le mois de juin' et aborde le second semestre 'avec confiance'.



Les ventes en juin ont en effet augmenté de +7,8% en un an. Ce sont ainsi 20.021 motos qui ont été livrées. Le groupe signale, par ailleurs, une croissance de +72,9 % pour BMW Motorrad sur le marché français.



'L'engouement pour le deux-roues, constaté depuis le déconfinement, se confirme et s'accélère en milieu urbain, où il garantit des temps de trajet réduits et une véritable sérénité dans le contexte sanitaire actuel. Après un début d'année déjà prometteur, BMW Motorrad connaît une reprise très vigoureuse', commente Nathanaëlle Heinrich, Directrice de BMW Motorrad France.



