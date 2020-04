BMW : Les ventes au T1 impactées par le coronavirus

(CercleFinance.com) - Le groupe BMW annonce ce lundi avoir vendu 477.111 véhicules pendant le premier trimestre 2020, une performance en baisse de -20,6% par rapport à la même période en 2019, dans un contexte évidemment marqué par l'épidémie de coronavirus, qui a entraîné la fermeture de 80% des concessions en Europe.



Dans le détail, le groupe a notamment vendu 411.809 véhicules de marque BMW (-20,1%) et 64.449 Mini (-23,4%).



'BMW Group mise sur la flexibilité et la solidarité pour faire face à la pandémie du coronavirus, [afin de] protéger les employés et assumer notre responsabilité sociétale, préserver les liquidités et le succès de l'entreprise', commente le groupe.



