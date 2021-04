BMW : Les résultats préliminaires dépassent les attentes

(CercleFinance.com) - BMW a fait état lundi soir d'un bénéfice en forte hausse au titre du premier trimestre à la faveur d'un effet mix/prix favorable et à la vigueur de ses ventes de véhicules d'occasion au sein du réseau.



Le résultat opérationnel du constructeur bavarois est ressorti à plus de 2,2 milliards d'euros sur les trois premiers mois de l'année, contre 229 millions d'euros un an plus tôt, alors que les analystes n'anticipaient que 1,6 milliard.



Le groupe allemand a précisé que sa branche automobile avait réalisé une marge opérationnelle de 9,8% sur le trimestre, un niveau bien supérieur aux 1,3% dégagés l'an dernier et aux 7,9% prévus par le consensus.



'Comme il en a l'habitude, le groupe n'a pas communiqué sur ses perspectives, mais sa performance de premier trimestre est de bon augure pour ses objectifs annuels', estiment ce matin les analystes d'Oddo BHF.



Le titre BMW reculait de 0,4% mardi matin à la Bourse de Francfort suite à la publication de ces résultats trimestriels préliminaires. L'action gagne encore plus de 20% depuis le début de l'année.



