BMW : Le titre recule après un 3ème trimestre sans surprise

(CercleFinance.com) - Le titre BMW accuse jeudi la plus forte baisse de l'indice DAX dans la foulée d'un troisième trimestre jugé sans surprise de la part du groupe automobile allemand.



Le résultat d'exploitation du constructeur munichois est pourtant ressorti en hausse de 63% à 2,87 milliards d'euros sur la période, en ligne avec le niveau de 2,86 milliards attendu par les analystes.



Bien qu'en amélioration à 8,9% sur le trimestre, contre 7,8% un an plus tôt, la marge opérationnelle de ses activités automobiles ressort toutefois en-dessous du consensus, qui visait 9,1%.



Son chiffre d'affaires a progressé de 35,3% à 37,17 milliards d'euros, grâce à un bond des ventes de sa co-entreprise chinoise BMW Brilliance Automotive, désormais consolidée dans les comptes.



Le fabricant de voitures haut de gamme a réaffirmé ses objectifs 2022 et confirmé notamment prévoir une marge opérationnelle de 7% à 9% dans ses activités automobiles.



A titre de comparaison, le consensus s'établit actuellement à 9,2%.



A Francfort, l'action BMW cédait 2,8% jeudi en début de journée après cette publication, tandis que le DAX perdait 0,7% et l'indice européen du secteur automobile, le STOXX Europe 600 Automobiles & Parts, lâchait 2%.



'Nous pensons que beaucoup d'investisseurs espéraient un relèvement des objectifs annuels', expliquent les analystes de RBC, qui rappellent toutefois que la direction de BMW est connue pour formuler des perspectives 'prudentes'.



Depuis le début de l'année, le titre BMW accuse un repli d'environ 11% contre une perte de plus de 17% pour le DAX.



