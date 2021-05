BMW : Le bénéfice net trimestriel multiplié par cinq

(CercleFinance.com) - Le groupe BMW publie un chiffre d'affaires de 26,7 MdsE au titre du 1er trimestre 2021, soit une augmentation de 15,2% par rapport à la même période, un an plus tôt.



L'activité est notamment portée par le dynamisme des segments auto (+26,5%) et moto (+35,2%).

L'EBIT a plus que doublé entre les 1ers trimestre 2020 et 2021, atteignant 3 MdsE (+120%).



Dans le même temps, le bénéfice net du groupe a été multiplié par 5, passant de 574 ME à 2,8 MdsE, soit un BPA de 4,26 euros, supérieur au consensus.



'Le premier trimestre montre que notre modèle commercial mondial est couronné de succès, même en temps de crise. Nous restons clairement sur la voie d'croissance durable et rentable', a commenté vendredi Oliver Zipse, président du conseil d'administration de BMW AG, à Munich.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.