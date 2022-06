BMW : Lancement d'un programme de rachat d'actions

(CercleFinance.com) - BMW annonce le lancement d'un programme de rachat d'actions pour jusqu'à deux milliards d'euros, avec pour but d'en annuler l'essentiel et ainsi de réduire son capital. Ce programme doit démarrer en juillet et se finir au plus tard en décembre 2023.



Le constructeur automobile allemand rappelle que cette enveloppe a été approuvée par son assemblée générale des actionnaires de mai, dans le cadre d'une autorisation plus large portant sur jusqu'à 10% du capital en cinq ans.



'Les rachats d'actions constituent un outil supplémentaire pour créer de la valeur pour nos actionnaires et envoyer un signal de notre force à long terme aux marchés financiers', explique Nicolas Peter, membre du directoire charge des finances.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.