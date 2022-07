BMW : Lance la production de la Série 7

(CercleFinance.com) - Les premiers véhicules de série de la nouvelle BMW Série 7 sont sortis aujourd'hui des chaînes de production de l'usine BMW Group de Dingolfing, indique BMW.



'Notre nouvelle BMW Série 7 est la première berline de luxe au monde à offrir aux clients le choix entre trois types de motorisation, électrique, à combustion ou, bientôt, hybride rechargeable', annonce Milan Nedeljković, membre du directoire de BMW AG chargé de la production.



Le BMW Group a investi plus de 300 millions d'euros pour préparer l'usine automobile de Dingolfing à cette production. Ce nouveau modèle sera disponible pour les clients du monde entier à l'automne de cette année.

L'année prochaine verra le lancement de la variante entièrement électrique de la BMW Série 5.



L'usine de Dingolfing est l'un des 30 sites de production de BMW Group dans le monde et le plus grand en Europe. Chaque jour, environ 1 600 BMW sortent des chaînes de production de l'usine. En 2021, la production annuelle s'élève à quelque 245 000 unités.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.