BMW : Lance la production de l'i4 électrique à Munich

(CercleFinance.com) - BMW annonce 'une étape importante sur le chemin de la mobilité électrique' avec le lancement, ce jour, de la production de la BMW i4 entièrement électrique au sein de son usine de Munich.



D'ici à 2023, plus de la moitié des véhicules produits sur site disposeront d'une motorisation électrique, annonce Milan Nedeljkovic, membre du conseil d'administration du constructeur en charge de la production.



Un investissement de quelque 200 ME a été nécessaire afin d'intégrer la production de la i4 sur les lignes existantes.



Outre l'i4, l'usine de Munich assure déjà la production des Série 3 Berline et Touring (hybrides & électriques), mais aussi de la M3 et de la série 4 Gran Coupé.





