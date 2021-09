BMW : Lance 2 concepts de véhicules de micro-mobilité urbaine

(CercleFinance.com) - BMW Group annonce le lancement de deux concepts de micro-mobilité innovants, pour une mobilité urbaine sans émissions, en collaboration avec les sociétés partenaires CUBE et SoFlow.



Le premier, CUBE Concept Dynamic Cargo, repose sur un concept d'e-vélo cargo compact à trois roues, combinant ' une grande agilité et des options d'utilisation flexibles ', avec sa plate-forme de chargement pour le transport de charges et/ou d'enfant.



Le second, SoFlow Concept CLEVER COMMUTE, présente ' un design ergonomique adapté à un usage quotidien, une excellente stabilité de conduite et une taille extrêmement compacte une fois plié '. Ce modèle peut ainsi facilement s'intégrer aux déplacements en transports en commun ou se glisser dans le coffre d'une voiture.



Se définissant comme ' fournisseur premium pour la mobilité individuelle ' BMW estime que les concepts de véhicules de micro-mobilité peuvent apporter 'une contribution significative à l'amélioration de l'interconnexion de la mobilité urbaine.'





