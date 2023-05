BMW : La nouvelle série 5 sortira avec une plateforme de jeux

(CercleFinance.com) - BMW Group annonce aujourd'hui s'être associé à la plateforme de jeu AirConsole pour proposer pour la première fois une expérience de jeu unique à bord de la nouvelle BMW Série 5.



Elle permet au conducteur et aux passagers de jouer à des jeux dits 'occasionnels' lorsque le véhicule est à l'arrêt, par exemple pour passer le temps en attendant que le véhicule se recharge.



Outre la nouvelle BMW Série 5, l'application AirConsole sera successivement proposée dans d'autres véhicules BMW.



La sélection disponible pour l'introduction sur le marché de la nouvelle berline BMW série 5 comprend des jeux de course, de sport, de quiz et de musique, ainsi que des jeux de simulation, de stratégie, de saut et de course et des jeux de réflexion. Le portefeuille de jeux disponibles sera continuellement élargi.



