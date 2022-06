BMW : La nouvelle i7 aperçue lors du sommet du G7

(CercleFinance.com) - Le sommet du G7 qui s'est tenu au Schloss Elmau en Haute-Bavière du 26 au 28 juin 2022 a permis de découvrir cinq mois avant son lancement mondial la toute nouvelle BMW i7 xDrive60, qui officiait en tant que véhicule de navette pour les chefs d'Etat.



BMW indique qu'un véhicule de haute sécurité basé sur la nouvelle BMW Série 7 sera ajouté à la gamme au cours de l'année 2023.



Les véhicules de protection de BMW Group sont conçus pour les personnes qui ont besoin d'une protection spéciale, et des modèles équipés d'un système de propulsion entièrement électrique seront disponibles pour la première fois.



Depuis plus de 40 ans, BMW Group a accumulé une expertise et une expérience exceptionnelles dans le développement et la fabrication de véhicules spécialement conçus pour les besoins spécifiques des autorités et des représentants du public. 'Nous poursuivrons cette tradition en 2023 avec un véhicule de haute sécurité avec un concept de protection intégré unique dans ce segment', déclare Oliver Zipse, président du conseil d'administration de BMW AG. 'Et nous présenterons également pour la première fois un véhicule de haute sécurité entièrement électrique.'



