BMW : Investissement dans l'extraction du lithium

Le groupe automobile allemand indique avoir pris, via sa filiale de capital-investissement BMW i Ventures, une participation au sein de la start-up américaine Lilac Solutions.



Lilac Solutions a développé et breveté une technologie d'échange ionique qui permet de réduire considérablement la quantité de terre et d'eau douce nécessaire pour extraire le lithium des saumures naturelles, des zones de dépôts salins dans lesquelles se trouve cet élément chimique.



Cet investissement intervient alors que BMW accroît ses efforts dans l'électromobilité, avec quelque 10 millions de véhicules électriques appelés à être produits par le groupe au cours des dix années à venir.



Le groupe de Munich explique que cette trajectoire implique des besoins croissants en lithium, un composant important des cellules de batteries.



