BMW : Inauguration d'une nouvelle usine en Chine

(CercleFinance.com) - BMW a annoncé jeudi l'inauguration d'une nouvelle usine en Chine, notamment destinée à accueillir la production de la citadine 100% électrique BMW i3.



L'usine BMW Brilliance Plant Lydia, située à Tiexi, dans la région du Shenyang, dispose des quatre lignes d'atelier automobile essentielles que sont la presse, le débosselage, la peinture et l'assemblage, précise BMW dans un communiqué.



Avec un investissement estimé à quelque 15 milliards de renminbi (environ 2,1 milliards d'euros), il s'agit du plus gros projet jamais mené par le groupe BMW en Chine.



Le constructeur automobile allemand souligne que le site est équipé pour produire 100% de véhicules électriques et que la fabrication de la nouvelle BMW i3, une berline sportive électrique de taille moyenne, y a d'ores et déjà commencé.



