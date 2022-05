BMW : Gagne 1%, un analyste relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Le titre progresse de plus de 1% alors qu'AlphaValue a annoncé lundi avoir relevé son objectif de cours sur BMW, qu'il porte de 87,6 à 97,3 euros, afin de tenir compte de la consolidation de sa co-entreprise en Chine et de ses solides résultats de premier trimestre.



Dans une note de recherche, le bureau d'études indépendant - qui maintient sa recommandation 'accumuler' sur le titre - justifie son relèvement par la hausse de 50% à 75% de la participation du groupe dans la joint-venture chinoise BMW Brilliance et par la perspective d'une marge opérationnelle meilleure que prévu après les bonnes performances enregistrées au premier trimestre.



Le cabinet de recherche prévient toutefois que les investisseurs vont devoir surveiller de près l'évolution de l'épidémie de Covid-19 en Chine, où le constructeur automobile a établi une présence industrielle de taille.



'Cette situation constitue le premier facteur de risque concernant les résultats de deuxième trimestre, même si une éventuelle contre-performance pourrait être compensée par le second semestre, une fois que les restrictions sanitaires seront levées', conclut-il.



