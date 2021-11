BMW : Finance une chaire sur la technologie quantique

(CercleFinance.com) - BMW annonce avoir signé un contrat avec l'Université RWTH d'Aix-la-Chapelle (Allemagne) portant sur la création d'une chaire consacrée aux systèmes d'information quantique.



Le groupe BMW compte soutenir le développement de cette technologie avec un financement de 4,5 ME sur six ans. Par ailleurs, un montant supplémentaire de 1 million d'euros sera versé à un fonds de soutien aux projets de recherche industrielle, assurant l'intégration de la chaire dans le milieu universitaire et dans le centre de recherche de Jülich.



L'objectif commun de l'université RWTH d'Aix-la-Chapelle et du groupe BMW est de combler le fossé entre la recherche fondamentale et l'applicabilité de l'informatique quantique dans l'industrie.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.