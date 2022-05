BMW : Fête les 100 ans du site historique de Munich

(CercleFinance.com) - BMW célèbre ce vendredi les 100 ans de son usine historique de Munich, qui a déjà franchi le pas de l'électrique.



Dans un communiqué, le constructeur allemand rappelle que le site de Milbertshofen a commencé à produire des moteurs d'avion et des motos sous la marque 'Bayerische Motoren Werke' à partir de 1922, avant de passer à la production d'automobiles en 1952.



C'est dans ses ateliers d'assemblage qu'ont été créés des modèles tels que la BMW Isetta ou la voiture de course M3, avant le démarrage - en 1975 - de la gamme la plus populaire du groupe, la Série 3.



Le site, qui produit actuellement 900 véhicules par jour, est déjà passé à l'électrique puisque le modèle BMW i4 représente aujourd'hui un quart de la production du fait de 'l'énorme demande' dont il bénéficie.



Les véhicules électriques devraient représenter dès l'an prochain la moitié des volumes produits avant l'installation, courant 2024, d'une nouvelle ligne d'assemblage entièrement dédiée à la 'Neue Klasse' 100% électrique.



