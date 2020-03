BMW : En hausse, un broker en soutien

(CercleFinance.com) - Le titre BMW s'affiche en hausse de +3,4% ce mercredi, surperformant le DAX allemand, alors qu'UBS a fait passer sa recommandation sur le constructeur automobile de 'neutre' à 'achat'.



Dans une note sur le secteur automobile et la crise du coronavirus, le borker a en effet cité le 'bilan résilient de BMW, les antécédents solides des crises passées en termes de flexibilité des coûts et de faibles pertes'.



