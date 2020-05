BMW : En baisse, un broker note un T1 'en trompe l'oeil'

(CercleFinance.com) - Le titre BMW recule ce jeudi de -1%, alors que l'analyste Oddo BHF a confirmé sa recommandation 'neutre' sur celui-ci, retenant 'un T1 en trompe l'oeil', puisque 'les difficultés sont déjà là'.



'Le groupe n'a pas fait mystère d'un T2 à venir encore beaucoup plus difficile (pertes opérationnelles) avant un rebond séquentiel espéré au S2, notamment grâce à des mesures de soutien à la demande actuellement en discussion en Europe et ailleurs. Ces difficultés sont intégrées dans la nouvelle guidance du constructeur qui reste toutefois très vague compte tenu de l'incertitude autour des prochains mois (ramp-up, demande)', indique le broker.



Oddo BHF, qui préfère toujours Volkswagen chez les constructeurs allemands, confirme ainsi son objectif de cours de 45 euros, pour un potentiel de -11%.





