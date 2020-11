BMW : Développe sa première 'wingsuit' électrique

(CercleFinance.com) - Dans le cadre de #NEXTGen 2020, son évènement annuel, le groupe BMW présentera sa première 'wingsuit' (combinaison de vol) électrique, 'avec lequel le rêve séculaire de voler pourra être réalisé d'une manière complètement nouvelle', assure le constructeur.



Le pilote professionnel de 'wingsuit', Peter Salzmann a déjà pu essayer la combinaison qu'il a contribué à développer en coopération par BMW i et Designworks.



Le film de cet essai sera diffusé à l'occasion du #NEXTGen 2020 et ' montre de manière impressionnante comment la technologie BMW eDrive est capable d'apporter un changement durable à l'expérience de mobilité individuelle - pas seulement sur la route', annonce le groupe. .



