BMW : Développe les programmes de sa fondation en Inde

(CercleFinance.com) - Le groupe BMW annonce que sa fondation BMW India, enregistrée en tant qu'entreprise à but non lucratif, va étendre ses programmes à travers de nouveaux partenariats.



Plusieurs milliers de personnes issues de communautés défavorisées ont déjà bénéficié des programmes de la fondation - développement des compétences, développement communautaire, sécurité routière, santé et hygiène - et celle-ci souhaite continuer à se développer, notamment dans une perspective de développement durable.



La fondation poursuivra donc les engagements en cours et s'engagera de manière constructive avec diverses parties prenantes pour accroître son impact et atteindre les objectifs sociaux prévus.



'La responsabilité envers la société et le développement durable sont des piliers importants de la philosophie d'entreprise du groupe BMW', a rappelé M. Vikram Pawah, président de BMW Group India, soulignant que ces programme étaient un ' investissement dans l'avenir. '





