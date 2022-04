BMW : Des roues plus écologiques à partir de 2024

(CercleFinance.com) - Le groupe BMW utilisera, à partir de 2024, des roues en aluminium coulé produites à 100 % à partir d'énergie verte pour ses marques BMW et MINI. L'objectif est de créer la chaîne d'approvisionnement la plus durable de l'industrie automobile. À cette fin, des accords correspondants ont été conclus avec tous les fournisseurs de roues de BMW Group.



Jusqu'à présent, les roues représentaient environ cinq pour cent des émissions de CO2 de la chaîne d'approvisionnement. La transition vers une production plus durable reposant sur l'énergie verte permettra de réduire ces émissions de plus de la moitié. Le groupe BMW achète environ 10 millions de roues en alliage léger par an, dont 95 % sont fabriquées en aluminium moulé.



'L'énergie verte est l'un des principaux leviers pour réduire les émissions de CO2 dans notre chaîne d'approvisionnement. Nous avons déjà signé plus de 400 contrats avec nos fournisseurs, notamment les fournisseurs de roues et d'aluminium, leur imposant d'utiliser de l'énergie verte', déclare Joachim Post, membre du conseil d'administration de BMW AG responsable des achats et du réseau de fournisseurs.



