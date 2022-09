BMW : Des pièces fabriquées à partir de filets de pêche

(CercleFinance.com) - BMW a affirmé mardi avoir mis au point une matière plastique fabriquée à partir de déchets recyclés provenant des océans, qu'il compte utiliser pour les pièces détachées de l'intérieur de ses voitures.



Au terme d'une coopération avec l'entreprise danoise Plastix, le constructeur automobile allemand explique avoir conçu un nouveau matériau composé à hauteur de 30% de déchets maritimes, pour l'essentiel des filets et des cordes de pêche.



Ce procédé, destiné à la fabrication de pièces de garniture intérieure, permet d'afficher des émissions de CO2 réduites de 25% par rapport aux matériaux fabriqués habituellement.



Dans ce qu'il qualifie de 'première au sein de l'industrie', le groupe de Munich compte utiliser cette nouvelle matière dans la production des modèles issus de sa prochaine gamme d'électromobilité, baptisée 'Neue Kasse', à compter de 2025.



Des plastiques provenant des océans sont déjà utilisés pour fabriquer les tapis de sol de la BMW iX et de la BMW X1.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.