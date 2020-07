BMW : Des objectifs 'stratégiques' de développement durable

(CercleFinance.com) - BMW a dévoilé lundi depuis son siège de Munich ses objectifs de développement durable à horizon 2030, que le groupe automobile allemand dit considérer comme 'stratégiques'.



Le constructeur dit avoir l'intention, en premier lieu, de réduire de 80% ses émissions de carbone au cours des 10 prochaines année après les avoir déjà diminuées de 70% depuis 2006.



Cela signifie, d'après BMW, que ses émissions de CO2 en 2030 représenteront moins de 10% de ses émissions au titre de l'année 2006.



Le groupe dit également vouloir réduire les émissions de carbone de ses véhicules d'au moins un tiers tout au long de leur cycle de vie, un objectif qui représente un total de plus de 40 millions de tonnes d'ici à 2030 sur la base des 2,5 millions de véhicules produits l'an dernier.



BMW rappelle qu'il prévoit par ailleurs de mettre plus de sept millions de véhicules électrifiés en circulation au cours des dix prochaines années, dont les deux-tiers devraient être équipés de transmissions entièrement électriques.



Le groupe - qui compte s'approvisionner en électricité 100% verte dès cette année - dit aussi avoir l'intention d'investir fortement dans les technologiques numériques, et notamment les données analytiques, afin de continuer à réduire son empreinte carbone.



