BMW : Croissance de 10,6% des ventes au 4ème trimestre

(CercleFinance.com) - Le groupe BMW a livré un total de 2 399 636 véhicules BMW, MINI et Rolls-Royce à des clients du monde entier en 2022 (-4,8 %).



Les ventes se sont de plus en plus accélérées au second semestre 2022. Au quatrième trimestre, le groupe BMW a enregistré une croissance significative des ventes de +10,6 %, avec 651 798 véhicules livrés aux clients.



Les ventes de véhicules 100 % électriques ont plus que doublé pour atteindre 215 755 unités (+107,7 %)



Le groupe BMW est optimiste quant à l'année à venir. ' Nous maintiendrons notre cap sur une croissance rentable en 2023. L'accent sera clairement mis sur la poursuite de la montée en puissance de l'électromobilité. La prochaine étape pour 2023 est que 15 % de nos ventes totales proviendront de véhicules entièrement électriques. Avec le lancement de la BMW i5 plus tard cette année, nous franchissons une autre étape importante sur la voie de l'électrification de notre gamme de modèles ' indique le groupe.



