BMW : Contrat avec Livent pour le lithium des batteries

(CercleFinance.com) - Le groupe BMW annonce aujourd'hui qu'en 2030, au moins la moitié des ventes mondiales de l'entreprise devraient provenir de véhicules entièrement électriques.



Par conséquent, les besoins du groupe en lithium - une matière première importante pour la production de cellules de batterie - sont appelés à évoluer. Pour cette raison, la société s'approvisionnera aussi en lithium auprès d'un deuxième fournisseur de premier plan, la société américaine Livent. La valeur du contrat pluriannuel s'élèvera à environ 285 millions d'euros. Livent fournira le lithium directement aux fabricants de cellules de batterie du groupe BMW à partir de 2022.



'En nous approvisionnant en lithium auprès d'un deuxième fournisseur, nous garantissons les exigences pour la production de notre cinquième génération actuelle de cellules de batterie. Dans le même temps, nous nous rendons moins dépendants technologiquement, géographiquement et géopolitiquement des fournisseurs individuels', a déclaré le Dr Andreas Wendt, membre du conseil de direction de BMW AG responsable des achats et du réseau de fournisseurs.



