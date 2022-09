BMW : Changement dans l'équipe de direction

(CercleFinance.com) - Le BMW Group annonce la nomination de Alexander Bilgeri en tant que nouveau responsable du département Communication, Ressources Humaines, Production, Achats et Développement Durable, à compter du 1er octobre.



Alexander Bilgeri succédera à Christine Schröpfer qui fera son retour aux Ressources humaines.



Alexander Bilgeri possède une vaste expérience de gestion et a déjà occupé plusieurs postes de direction clés au sein de BMW Group Corporate Communications. Dans ce nouveau rôle, Bilgeri et son équipe soutiendront les divisions du conseil Production, Ressources humaines et Immobilier, ainsi que les achats et le réseau de fournisseurs.



Ses responsabilités comprendront les communications sur la durabilité ainsi que la BMW iFACTORY, soit la stratégie pour la production automobile du futur et les usines allemandes.



