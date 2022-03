BMW : Bénéfice net record de 12 463 ME en 2021

(CercleFinance.com) - Le groupe a clôturé l'exercice 2021 avec des records historiques pour les revenus, les bénéfices et le bénéfice net.



Les livraisons ont augmenté de 8,4 %, à 2 521 514 unités, dont 13 % de véhicules électrifiés (328 314 unités/ +70,4 % sur un an).



Le chiffre d'affaires du groupe a atteint 111 239 millions d'euros en 2021 (contre 98 990 millions d'euros en 2020/ +12,4%) .



Le groupe a enregistré un bénéfice avant résultat financier pour l'ensemble de l'année de 13 400 millions d'euros (contre 4 830 millions d'euros / + 177,4 %).



Dans le segment automobile, l'EBIT de 1 925 millions d'euros (2 010 millions d'euros en 2020/ -4,2 %) a légèrement diminué d'une année sur l'autre.



Le bénéfice net du Groupe a également atteint un nouveau record historique à 12 463 millions d'euros (3 857 millions d'euros en 2020 / +223,1 %).



