BMW : Annonce la nouvelle BMW Série 5 pour octobre

(CercleFinance.com) - En octobre 2023 la huitième génération de la BMW Série 5 Berline fera son entrée. Le nouveau modèle est ' plus dynamique et plus confortable que jamais et propose une nouvelle interprétation de son design élégant et sportif ', annonce la marque.



Equipé du système d'exploitation BMW 8.5 avec BMW Curved Display et de services numériques innovants, la nouvelle BMW Série 5 Berline peut être proposée dans des variantes tout électriques et hybrides rechargeables, ainsi que propulsée par des moteurs à essence et diesel.



' La BMW i4 M50 électrique montre comment BMW allie à la perfection performances dynamiques et mobilité électrique ', a souligné Oliver Zipse, président du conseil d'administration de BMW.



Oliver Zipse a révélé qu'une nouvelle variante serait également ajoutée pour la nouvelle BMW Série 5 Touring. ' À partir du printemps 2024, il sera disponible en version tout électrique, ce qui nous donnera un argument de vente vraiment unique sur ce segment ', a-t-il ajouté.



L'arrivée de la BMW i5 Sedan dans le segment des cadres haut de gamme, suivie de la BMW i5 Touring, verra le groupe BMW poursuivre l'expansion systématique de son offre tout électrique.



