BMW : Annonce de nouveaux modèles hybrides rechargeables

(CercleFinance.com) - BMW Group poursuit sa stratégie d'électrification et annonce le lancement sur le marché de quatre nouveaux modèles hybrides rechargeables. À partir de mars 2021, les gammes BMW Série 3 et BMW Série 5 seront en effet complétées chacune pas deux nouveaux modèles.



'Il est déjà assez clair que l'électromobilité devient de plus en plus un moteur clé de croissance durable pour l'entreprise', estime le constructeur qui vise d'ailleurs à augmenter ses ventes de véhicules équipés de systèmes de propulsion électrifiés en 2021 d'environ 50% par rapport à l'année 2020.



L'extension actuelle de la gamme est une étape qui devrait conduire le constructeur à proposer une gamme de 25 véhicules électrifiés d'ici 2023.



