BMW : Affiche un bénéfice en hausse au 4ème trimestre

(CercleFinance.com) - BMW a annoncé jeudi un bénéfice en hausse au titre du quatrième trimestre, le groupe automobile allemand ayant renoué avec une 'croissance rentable' après les confinements du printemps et du début de l'été.



Les ventes de voitures du groupe de Munich, qui incluent aussi les marques Mini et Rolls-Royce, ont ainsi progressé de 3,2% à 686.277 unités sur les trois derniers mois de l'année.



Le résultat avant impôts ressort quant à lui à près de 2,3 milliards d'euros sur la période, contre environ deux milliards d'euros un an plus tôt, ce qui correspond à une croissance de 10%.



Dans son communiqué, le constructeur allemand précise avoir réalisé une marge opérationnelle de 7,7%, un niveau supérieur aux 7% l'année dernière à la même époque.



BMW indique qu'il prévoit de verser un dividende de 1,90 euro par titre aux détenteurs de ses actions ordinaires et de 1,92 euros à ceux qui possèdent des titres préférentiels.



S'il ne fournit pas de perspectives pour le nouvel exercice, le constructeur de véhicules haut de gamme dit aborder 2021 'avec confiance' et ajoute avoir débuté l'année sur une note favorable.



L'action BMW était en baisse de 1,2% jeudi à la Bourse de Francfort suite à la parution de ces chiffres, mais le titre affiche encore une hausse de 11% depuis le début de l'année.



