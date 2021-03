BMW : Accord pour une cession de Park Now Group

(CercleFinance.com) - BMW Group et Daimler Mobility annoncent avoir convenu de vendre à EasyPark Group leur coentreprise Park Now Group, fournisseur mondial de services de stationnement numériques, sous réserve de l'approbation préalable des autorités compétentes.



Park Now opère sous les marques RingGo, Park Now, Park-line et Parkmobile dans 11 pays. Il propose une large gamme de services numériques liés au stationnement, à la fois dans les parkings et dans la rue, dans plus de 1100 villes.



Ce projet permettra à EasyPark Group de devenir un acteur mondial de premier ordre de la mobilité numérique en combinant une technologie de pointe et une couverture étendue. Les parties ont convenu de ne pas divulguer les termes de la transaction.



