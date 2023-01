BMW : Accord élargi avec Solid Power en Allemagne

(CercleFinance.com) - Dans le cadre d'un accord de développement conjoint élargi, BMW Group et Solid Power ont signé un accord de licence de R&D qui permettra à BMW d'établir une ligne de prototypes de batterie ASSB (all-solid-state battery ) dans son Cell Manufacturing Competence Center (CMCC) à Parsdorf, près de Munich.



Cette relation élargie offrira des avantages significatifs aux deux sociétés, notamment pour la conduite d'activités complémentaires de développement et de fabrication de cellules à la fois chez Solid Power et chez BMW Group pour faire progresser davantage le savoir-faire en matière de conception et de fabrication de cellules à semi-conducteurs.



' Nous nous attendons à ce que cet accord accélère l'installation de notre ligne de prototypes à semi-conducteurs et l'objectif commun de nos entreprises de commercialiser cette technologie cellulaire prometteuse', a déclaré Frank Weber, membre du conseil d'administration de BMW AG.



