BMW : Accord de 18 millions de dollars avec la SEC

(CercleFinance.com) - BMW a accepté de payer 18 millions de dollars en vue de régler à l'amiable une procédure concernant ses pratiques commerciales aux Etats-Unis, a annoncé jeudi la Securities and Exchange Commission (SEC).



La SEC accusait le constructeur automobile allemand d'avoir induit en erreur les investisseurs en gonflant artificiellement ses chiffres de ventes sur le marché américain entre 2015 et 2019.



D'après l'autorité boursière américaine, BMW incitait ses concessionnaires aux Etats-Unis à comptabiliser comme vendus des véhicules qui ne l'étaient pas afin de se rapprocher de ses objectifs établis en interne et de conserver son statut de leader du marché 'premium' Outre-Atlantique.



Ces pratiques ont persisté alors que le groupe levait pour près de 18 milliards de dollars de fonds sous la forme de plusieurs émissions obligataires, fait valoir la SEC.



Le règlement à l'amiable a été conclu sans que BMW ne confirme ni n'infirme ces accusations, précise la SEC.



