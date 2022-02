BMW : Accord d'approvisionnement en acier bas carbone

(CercleFinance.com) - Dans le cadre de sa politique de réduction d'émissions de CO2, BMW annonce avoir signé un accord avec Salzgitter pour la livraison d'acier à faible teneur en carbone, qui sera utilisé dans la production standard de voitures dans ses usines européennes à partir de 2026.



Avec cette décision, le constructeur automobile allemand étend son approvisionnement en acier à faible teneur en carbone à deux fournisseurs, après l'accord conclu avec la startup suédoise H2 Green Steel en octobre dernier.



'L'objectif est d'utiliser de l'acier bas carbone pour répondre à plus de 40% de la demande de nos usines européennes d'ici 2030, réduisant ainsi les émissions de CO2 jusqu'à 400.000 tonnes par an', explique BMW.



