BMW : A plus que doublé ses ventes de véhicules électriques

(CercleFinance.com) - Le groupe BMW a plus que doublé ses ventes de véhicules BMW et MINI entièrement électriques dans le monde au premier trimestre 2022 par rapport à la même période l'an dernier (+149,2%).



Au cours des trois premiers mois de l'année, la société a vendu un total de 596 907 véhicules BMW, MINI et Rolls-Royce.



' Après un début d'année en force, dans un environnement très volatil, les effets conjugués de la situation géopolitique en Europe de l'Est et des confinements liés au Covid en Chine ont éclipsé le développement de l'activité au fil du trimestre ' indique le groupe.



